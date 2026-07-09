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Cultura e spettacoli

Promozione spettacoli dal vivo, nel Cremonese finanziato un progetto per 6.500 euro

di Laura Bosio

Si tratta del progetto dal titolo "Acrobati(che) Poeti(che) 2026 – VII Edizione", a cura dell'associazione Rtb Cremona Ets

Teatro in primo piano
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Regione Lombardia sostiene 91 progetti dedicati alla promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema con un finanziamento complessivo di 900.000 euro. È l’esito dell’Ambito C dell’Avviso Unico Cultura 2026, misura regionale che mette complessivamente a disposizione 6 milioni di euro per valorizzare il sistema culturale lombardo.

Nel Cremonese è stato finanziato un solo progetto, quello dell’associazione Rtb Cremona Ets dal titolo Acrobati(che) Poeti(che) 2026 – VII Edizione, per un importo totale di 6.500 euro.

“Con queste risorse finanziamo progetti di spettacolo dal vivo e cinema in tutta la Lombardia” afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. “Parliamo di festival, rassegne e stagioni che consentiranno ad associazioni e operatori culturali di programmare appuntamenti rivolti al pubblico, con il coinvolgimento di artisti, compagnie e professionisti della filiera.

L’Avviso Unico mette a disposizione ancora una volta risorse concrete per trasformare i progetti in attività, cartelloni e iniziative aperte ai cittadini. Regione Lombardia sostiene così una programmazione culturale diffusa e di qualità, che comprende teatro, musica, danza e cinema”.

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