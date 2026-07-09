Cremo: sabato 1° agosto amichevole con il Lumezzane, niente test con l’Iraklis Salonicco
Sabato 1° agosto alle ore 16 i grigiorossi sfideranno il Lumezzane a Ronzone in una sfida a porte aperte. La partita in programma giovedì 6 agosto non si giocherà
Leggi anche:
Un nuovo appuntamento amichevole per la Cremonese nel ritiro estivo in Val di Non: sabato 1° agosto alle ore 16 i grigiorossi sfideranno il Lumezzane sul Campo Sportivo di Ronzone in una sfida a porte aperte.
La partita con l’Iraklis Salonicco in programma giovedì 6 agosto, invece, non si giocherà a causa di problemi organizzativi della squadra greca. Al posto del match è prevista una sessione di allenamento presso il Campo Sportivo.
PROGRAMMA AMICHEVOLI AGGIORNATO:
CREMONESE-GIANA ERMINIO
Venerdì 24 luglio – h. 18:00
Cremona
CREMONESE-CITTADELLA
Mercoledì 29 luglio – h. 17:00
Campo Sportivo – Ronzone (TN)
CREMONESE-LUMEZZANE
Sabato 1 agosto – h. 16:00
Campo Sportivo – Ronzone (TN)
CREMONESE-OBERMAIS/MAIA ALTA
Mercoledì 5 agosto – h. 17:30
Campo Sportivo – Ronzone (TN)