È uno dei fine settimana culturalmente più vivaci, quello organizzato dal Fai, fondo ambiente italiano, che anche a Cremona, come nel resto dello stivale, ha organizzato le giornate Fai di primavera. Questo significa che per tutto il weekend c’è la possibilità di visitare luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico o non accessibili, ma che mantengono il fascino della storia.

Con questa edizione la delegazione Fai di Cremona ritorna sul territorio provinciale con la straordinaria apertura di Palazzo Turina a Casalbuttano.

Non mancano ovviamente alcune aperture nel centro storico di Cremona: palazzo Raimondi in corso Garibaldi e la chiesa di San Facio nota come il Foppone..per gli iscritti Fai c’è anche la possibilità di visitare quel gioiellino in via dei Mille rappresentato dalla chiesa di San Benedetto: occhi puntati verso il cielo con l’affresco della Gloria di San Benedetto eseguito da Angelo Massarotti sulla volta della chiesa.

Si continua, a prescindere dal meteo, per tutta la giornata di domenica.

