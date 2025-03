“Tra i comuni in graduatoria che riceveranno risorse per le dotazioni della polizia locale ci sono anche molti comuni della nostra provincia, primo tra tutti il comune di Piadena-Drizzona, capofila di un progetto che comprende il Corpo intercomunale di Polizia Locale Oglio Po, a cui vanno le mie congratulazioni per gli ottimi progetti presentati e per aver saputo cogliere questa opportunità, a dimostrazione che i comuni vogliono rispondere alle esigenze di sicurezza, ma le risorse postate dalla Regione sono purtroppo davvero poche, se pensiamo che su 299 progetti ne sono stati finanziati solo 99” così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene in merito all’esito del bando annunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, che prevede 2,5 milioni di euro per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli delle Polizie locali per il 2025.

“La Regione Lombardia, infatti – sottolinea Piloni – continua a tagliare le risorse per la sicurezza e l’esiguo 0,012% del bilancio è proprio la prova di come questa destra che governa non sia quasi mai capace di tradurre le parole in azioni concrete. Quando però lo fa, quando c’è l’occasione d’investire sulla sicurezza, abbiamo visto che la risposta dei comuni è davvero straordinaria. Peccato davvero che le risorse siano così poche, perché si potrebbero fare grandissimi passi avanti per la sicurezza dei nostri territori”.

“Sono sei i comuni cremonesi che non hanno ottenuto il finanziamento per mancanza di risorse – specifica Piloni -: Castelleone, Soresina, Pandino, Rivolta d’Adda, Soncino e Spino d’Adda“.

“Tra i beneficiari in graduatoria, invece, oltre a Piadena Drizzona, troviamo anche il comune di Cremona, il comune di Crema e la Provincia di Cremona” conclude il consigliere dem.

