È morta a 58 anni Cindyana Santangelo, recitò in Er e Csi

(Adnkronos) – É morta Cindyana Santangelo, modella e attrice che aveva recitato in note serie tv americane come ‘Sposati… con figli’, ‘E.R. – Medici in prima linea’ e ‘CSI’. A riferire della morte improvvisa della donna, che aveva 58 anni, è la stampa estera.

Non è ancora nota la causa del decesso, che è avvenuto a Malibù, in California. Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato a ‘The Independent’ di aver risposto a un’emergenza medica a Malibu nel pomeriggio del 24 marzo. La donna, poi identificata come Santangelo, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove non c’è stato nulla da fare per lei ed è stata dichiarata morta.

Secondo ‘TMZ’ l’attrice era stata soprannominata la ‘Marilyn Monroe latina’ dal frontman dei Jane’s Addiction. Aveva partecipato a moltissimi video musicali e recitato nel film ‘Hollywood Homicide’ accanto a Harrison Ford e Josh Hartnett, ma era nota soprattutto per il ruolo di Sierra Madre in ‘Sposati… con figli’. Aveva interpretato Angelica in ‘E.R. – Medici in prima linea’ e Maria Marimon in ‘CSI: Miami’.