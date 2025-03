Martedì in Consiglio regionale il gruppo Pd riporterà per la quarta volta la mozione in cui si chiede l’impegno del presidente Fontana a dichiararsi contrario ai dazi di Trump e a mettere in atto, insieme al Governo, misure per sostenere le imprese, e quindi famiglie e lavoratori. “Questa volta la maggioranza che governa la nostra regione non può ignorare un tema che diventa sempre più urgente” dice il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni

“I dazi di Trump – sottolinea Piloni – farebbero molto male all’economia lombarda e a quella del nostro territorio che, come certificano i dati di Assolombarda del 2023, ha un valore di oltre 300 milioni di euro e che ha già avuto un risultato negativo nel 2023 e anche nel 2024. Nel 2024, infatti, l’export in provincia di Cremona ha avuto un risultato del -1,3% rispetto al 2023 – spiega il consigliere dem -. I prodotti che hanno avuto una variazione negativa sono i metalli, i mezzi di trasporto, gli apparecchi elettrici, la manifattura e i prodotti tessili. Bene invece i prodotti chimici, alimentari e agroalimentari, le plastiche, il trattamento dei rifiuti, il legno, la carta e i prodotti farmaceutici”.

