Otto partite al termine della regular season, otto impegni da affrontare come finali (per usare le parole di Pickel e mister Stroppa) per tentare di chiudere nella miglior posizione possibile, tenendo dietro il Catanzaro e provando a raggiungere lo Spezia terzo (sette punti di distacco sono tanti, ma ieri i liguri hanno perso 1-0 con il Brescia nell’anticipo e la Cremo ha una grossa opportunità per accorciare). Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie B riparte, con una Cremonese che prima della pausa ha conquistato due successi strepitosi, contro Catanzaro e Palermo, facendo impennare il morale dello spogliatoio e, più in generale, di tutto l’ambiente.

Tutti i tifosi vorrebbero ripartire proprio da lì, vedere la loro squadra del cuore vincere e divertire come nelle ultime due uscite. Anche lo stesso Stroppa ha detto che quello è il furore agonistico che sta chiedendo alla sua squadra da inizio stagione e che, finalmente, è riuscito ad ottenere.

Allo Zini (calcio d’inizio alle ore 17:15) arriva un Cittadella reduce da due sconfitte di fila e a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. I veneti hanno numeri da retrocessione sia in attacco che in difesa, eppure al momento sarebbero salvi senza passare dai playout, merito soprattutto del loro rendimento più che buono in trasferta.

Questo è un fattore che deve far drizzare le antenne alla Cremo: la squadra di Dal Canto lontano dal Tombolato ha conquistato la maggior parte dei punti che al momento può vantare in classifica. Ma la Cremonese vista in campo nelle ultime due partite non deve aver paura di nessuno, l’importante sarà riuscire a riprendere dopo la sosta con lo stesso spirito e una prestazione di quel genere.

Difficilmente Stroppa cambierà qualcosa rispetto all’undici titolare schierato contro Catanzaro e Palermo. L’unico dubbio è legato a Pickel, rientrato da poco dopo due dispendiosi impegni con la Nazionale. Al suo posto potrebbe partire Collocolo a centrocampo assieme a Castagnetti e Vandeputte. Sugli esterni Azzi è sicuro del posto a sinistra e a destra dovrebbe partire titolare Barbieri, con Zanimacchia come alternativa. Davanti a Fulignati, non si tocca il trio difensivo composto da Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti. E in attacco Johnsen e De Luca sono destinati a fare di nuovo coppia dal primo minuto.

Inizia la volata finale e, se la Cremo si saprà confermare ai livelli delle ultime due uscite, ci sarà da divertirsi.

Mauro Maffezzoni

