M5S, Rita De Crescenzo promuove la manifestazione del 5 aprile: “Lo faccio con tutto il cuore”

(Adnkronos) – “Non vado a fare foto o video, vado a marciare per questa grande manifestazione”. Così Rita De Crescenzo invita, nuovamente, i suoi follower a partecipare alla manifestazione promossa dal

Movimento 5 stelle

che si terrà a Roma il 5 aprile.

Rita De Crescenzo, famosa per essere stata ‘causa’ della presa d’assalto di Roccaraso qualche settimana fa, è tornata sul suo profilo TikTok per invitare i napoletani e “tutta la gente del mondo che mi vuole bene” a sostenerla: “Chiedo aiuto ai napoletani. Stanno facendo TikTok contro di me perché ho deciso di andare a fare la manifestazione a Roma”, ha detto.

“Stop alle armi, devono finire queste guerre, si deve seminare la pace. Il 5 aprile, tutti dovete partire insieme a me. Facciamo vedere a tutti quanti siamo noi napoletani”, ha aggiunto la tiktoker che invita a fare attenzione a chi votare quest’anno: “Poi vi aggiornerò io…”, ha detto ridendo.

“Questo è un appello a tutti i napoletani e a tutta la gente del mondo che mi vuole bene e che mi stima, io vado a Roma per fare la manifestazione non per il bordellino, portiamo la serietà in questa cosa. Io lo faccio con tutto il cuore”, ha concluso la tiktoker.