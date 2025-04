Momenti di paura nella mattina di martedì lungo la Sp 91, all’altezza di Spino d’Adda, dove un’auto è finita nel fosso a bordo strada. A bordo della vettura, una Fiat 500, una ragazza di 21 anni, che viaggiava in direzione Pandino.

Per cause ancora in corso di accertamento, sembra che la giovane abbia improvvisamente perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa fuori strada.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato la 21enne in elisoccorso all’ospedale di Cremona, in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli uomini della Polstrada di Crema, che si sono occupati dei rilievi.

Fondamentale anche l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Spino d’Adda, che hanno provveduto a gestire il traffico durante le operazioni di soccorso e di rilievo, istituendo temporaneamente il senso unico alternato.

