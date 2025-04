Nell’ambito della rassegna “Un territorio quattro fiumi “, promossa da Adafa e dall’Amministrazione Provinciale, si svolgerà domani, mercoledì, 2 aprile, alle 17, presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona in corso Vittorio Emanuele II, la conferenza: “Il fiume nell’arte”. Relatore sarà l’insegnante, critico e storico d’arte Simone Fappanni, autore del libro Flumen artis.

«Com’è noto – spiega Fappanni – i fiumi hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nell’arte, e nella pittura in particolar, rappresentando non solo elementi naturali ma caricandosi anche di elementi simbolici, legati soprattutto alla transitorietà e alla vita in continuo divenire.

Artisti di ogni epoca hanno, infatti, raffigurato i corsi d’acqua con diverse notazioni espressive, dai paesaggi realistici alle visioni romantiche e persino astratte. Non solo nell’antichità, ma anche nelle opere dei maestri del Rinascimento questo interesse è costante; basti pensare che Leonardo da Vinci ha eseguito diversi disegni su questo soggetto. Identico interesse si ha nei Seicento, dove i fiamminghi immortalano inebrianti scorci fluviali, mentre con il romanticismo, e Turner in particolare, l’interesse va oltre una visione naturalistica, esaltando il dinamismo e il movimento delle acque.

Con i maestri inglesi, dell’acquerello, e con gli impressionisti questo interesse vira verso paesaggi anche incontaminati o desueti dove l’acqua scorre incessantemente. Claude Monet, ad esempio, ha eseguito numerosi dipinti in riva alla Senna, con pennellate forti e vibranti, mentre Vincent van Gogh, con tinte dense e pastose, ci offre angoli del Rodano. Anche le avanguardie storiche hanno mostrato questo interesse, come pure i contemporanei, con installazioni ispirate ai movimenti fluviali».

Nel corso della relazione verranno anche considerati dipinti che raffigurano il Po, a cominciare dalla celebre veduta di Giuseppe Vertua, conservato all’Ala Ponzone, che immortala la città nel 1853 dalla sponda piacentina, in cui si scorgono il Torrazzo e diversi campanili, ma anche vedute del Grande fiume di Angelo Morbelli, di Giuseppe Motti e di maestri contemporanei.

