Cremona è pronta ad accogliere la Mille Miglia che torna il 21 giugno. Era dal 2021 che la rievocazione della corsa stradale più famosa del mondo d’Italia non passava dalla nostra città. Quest’anno passerà da piazza del comune dove le auto sosteranno per la timbratura. L’ edizione del 2025 si terrà da martedì 17 a sabato 21 giugno.

Il format, per il terzo anno consecutivo, sarà di 5 giorni e ripercorrerà le leggendarie corse anteguerra, correndo su un percorso a “otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Partenza da Brescia con la punzonatura, e poi via verso Roma , giro di boa e ritorno, e la rombante carovana proprio il 21 prima di arrivare a Brescia passerà a Cremona.

Nata nel 1927 come gara di velocità da Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, la 1000 Miglia è oggi una gara di regolarità per auto storiche che attraversa i paesaggi unici delle più belle zone d’Italia. Sono tanti gli equipaggi cremonesi in passato che hanno partecipato alla gara storica.

Oltre 400 le vetture ammesse alla gara. Il passaggio della mitica ‘Freccia Rossa’ all’ombra del Torrazzo è sicuramente un momento importante per la città, per la sua ripresa, per la promozione a livello nazionale ed internazionale delle sue bellezze artistiche. Il ritorno della Mille Miglia a Cremona è stato curato dall’assessore Luca Burgazzi.

Silvia Galli

