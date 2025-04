Un luogo più verde e più vivibile, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, grandi e piccini.

Si chiama “SeminiAmo” il progetto andato in scena nel quartiere Zaist di Cremona, dove nel primo pomeriggio di martedì sono stati messi a dimora alcuni arbusti e piantine nell’area adiacente la chiesa parrocchiale.

L’iniziativa, fortemente evoluta dal Comitato di Quartiere con presidente Giulio Ferrari, ha visto protagonisti diversi residenti della zona, insieme ad alcuni bimbi della scuola dell’infanzia cittadina “Mentana”: i piccoli studenti, accompagnati da maestri e parenti e con l’aiuto di una volontaria di Legambiente, hanno avuto modo di piantare in una aiuola semini di fiori, contenuti in buste biodegradabili.

Presenti all’evento, anche l’assessore all’ambiente di Cremona Simona Pasquali e la vicesindaco Francesca Romagnoli.

“Questa iniziativa – ha spiegato Giulio Ferrari – che abbiamo deciso di chiamare ‘SeminiAmo – Rendiamo il quartiere Zaist un quartiere fiorito’, si inserisce in una visione più ampia degli spazi verdi: una visione che sia sempre più innovativa e rispettosa dell’ambiente”.

“E’ un progetto al quale noi come quartiere teniamo molto – ha proseguito il presidente – che ha due obiettivi: sicuramente portare colore e bellezza, ma anche aumentare la biodiversità degli spazi urbani”.

“Un evento molto importante – ha commentato il vicesindaco di Cremona e assessore ai quartieri Francesca Romagnoli – perché avvicina anche i bambini alla natura: vengono ad aiutare a seminare a spaglio qualche seme di fiore selvatico e insieme ad alcuni volontari pianteranno alcuni piccoli arbusti fioriti che abbelliranno le aiuole davanti alla chiesa”.

Un quartiere, quello dello Zaist, che negli anni ha fatto grandi passi avanti anche grazie a progetti come questo.

“Il comitato di quartiere lavora molto bene – ha affermato in merito Romagnoli – è molto aperto e molto attento alle necessità: è veramente un’antenna importante per quanto riguarda le esigenze”.

“Dico sempre che le cose più belle si fanno insieme – ha concluso Ferrari – perché le iniziative con piccoli, grandi passi di cambiamento devono essere condivise tra le persone che vivono e abitano il nostro quartiere”.

Andrea Colla

