Grave incidente verso le 16 in via Stazione a Crema. Ferito in modo serio un bimbo di 8 anni, investito da un’auto mentre stava attraversando la strada sul passaggio pedonale. Il conducente della macchina, che procedeva a velocità moderata da via Santa Chiara, non si è accorto della presenza del piccolo. L’urto è stato violento, tanto che il bimbo è stato sbalzato ed è finito a terra qualche metro più avanti.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i mezzi del 118, un’ambulanza e un’auto medica, ma è stato ritenuto necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato da Brescia.

Viste però le difficoltà di atterraggio sul luogo dell’incidente, è stata organizzata una staffetta: il piccolo è stato trasportato in ambulanza fino all’ospedale di Crema, e da lì, una volta atterrato l’elisoccorso, è stato caricato sul mezzo e trasportato in codice giallo all’ospedale di Bergamo.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Crema.

Riccardo Lionetto

