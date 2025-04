“Il benessere, la salute e la bellezza sono elementi interconnessi e fondamentali per la qualità della vita di ogni cittadino”. Lo ha detto il senatore Renato Ancorotti presidente dell’intergruppo parlamentare “Benessere Salute e Bellezza” aprendo l’incontro al Senato sul tema della ‘Bellezza come cura’ in cui è intervenuta anche Cosmetica Italia con il progetto La forza e il sorriso Onlus.

L’evento è stato promosso dall’associazione “Ricomincio da me” la cui fondatrice Myriam Mazza ha sottolineato che “La bellezza non può e non deve essere un privilegio, ma un diritto accessibile a tutti”, ha parlato dell’importanza di un approccio multidisciplinare alla cura della persona. L’associazione è diventato un ente no-profit che opera organizzando iniziative informative sulla dermocosmesi oncologica, la paidocosmesi e l’etnocosmesi. All’incontro al Senato c’era anche il dermatologo, prof. Antonino Di Pietro, che ha sottolineato l’importanza della cura della pelle per i pazienti oncologici, affermando che “mantenere una pelle idratata, elastica e luminosa può dare un senso di normalità e forza, contribuendo a un atteggiamento positivo”.

“Possiamo parlare di un vero e proprio valore sociale del cosmetico: si tratta di prodotti riconosciuti come alleati in ogni momento della vita per sentirsi bene con se stessi e con gli altri. È in questo scenario che risalta il valore de La forza e il sorriso Onlus. Un binomio vincente che unisce competenza, coerenza e impegno autentico a supporto di un’iniziativa che mette al centro le donne in trattamento oncologico e la rilevanza sociale dei cosmetici per il benessere delle persone”, ha detto Filippo De Caterina, vicepresidente di Cosmetica Italia e membro del Comitato de La forza e il sorriso Onlus.

“Questo impegno concreto – ha proseguito – si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti su tutto il territorio nazionale, a sostegno di chi affronta con coraggio la malattia oncologica sul modello del programma internazionale Look Good Feel Better oggi presente in 27 Paesi del mondo: dal 2007 sono stati realizzati oltre 5.200 laboratori di bellezza in 57 strutture (ospedali ed enti) del territorio nazionale coinvolgendo circa 25.000 donne partecipanti”.

Se si considera l’intero sistema economico della cosmesi, il fatturato generato è di 40 miliardi di euro. In più, il comparto è letteralmente guidato dalla scienza: basti pensare che circa il 6% del fatturato delle aziende viene investito in ricerca e sviluppo.

