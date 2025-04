Verrà aggiornato il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019 dal Comune di Castelleone con RFI Rete Ferroviaria Italiana e il coinvolgimento di Regione Lombardia e della Provincia di Cremona, per risolvere il problema dei tempi lunghi dei passaggi a livello che dividono in due il paese cremonese lungo la tratta Cremona – Treviglio.

Questo l’esito dell’incontro che si è svolto oggi in Regione, promosso dal consigliere regionale Matteo Piloni, tra il sindaco Federico Marchesi, l’assessore regionale a Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi ed i rappresentanti di RFI Rete Ferroviaria Italiana, dipartimento per la soppressione dei passaggi a livello. All’incontro hanno partecipato anche il consigliere regionale Riccardo Vitari, ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelleone Marcello Gazzoni.

Obiettivo dell’incontro è stato quello di definire un percorso condiviso tra Comune, Regione ed RFI per poter risolvere i problemi che si manifestano ai passaggi a livello ferroviari che dividono in due il territorio di Castelleone. Accade di frequente che i passaggi a livello rimangano bloccati per lungo tempo nonostante i convogli ferroviari siano già transitati, creando notevoli disagi alla circolazione, ma anche problemi di sicurezza legati all’impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere alcune parti del territorio comunale. Numerosi gli inconvenienti tecnici che si sono verificati in questi anni. Il mese scorso si è verificato un grave guasto alle barriere del passaggio a livello della strada provinciale per Soresina che ha creato notevoli disagi alla circolazione urbana ed extraurbana, ed ha richiesto l’intervento di una squadra di tecnici direttamente da Milano per poter ripristinare il funzionamento delle barriere e consentire il regolare transito degli automezzi.

Lo studio di pre-fattibilità allegato al protocollo d’intesa del 2019 prevede la soppressione dei quattro passaggi a livello presenti nel centro abitato da realizzarsi in 4 fasi e la realizzazione di due sottopassi carrai ed uno ciclopedonale oltre alle necessarie strade di collegamento. Come sempre il nodo fondamentale rimane il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, che dovrà avvenire partendo dai fondi messi a disposizione annualmente dal Ministero delle Infrastrutture proprio per la soppressione dei passaggi a livello ferroviari e la realizzazione delle necessarie infrastrutture sostitutive: i sottopassi e relativi percorsi alternativi.

Al termine dell’incontro Marchesi ha ringraziato l’assessore Terzi “per la disponibilità e l’attenzione manifestata nei confronti del territorio di Castelleone, un ringraziamento particolare ai consiglieri Regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari per il sostegno dimostrato alle richieste dell’Amministrazione Comunale. Il prossimo appuntamento sarà l’incontro con Il Presidente della Provincia di Cremona, previsto per la prima settimana di maggio, con il quale ci siamo già sentiti telefonicamente.”

© Riproduzione riservata