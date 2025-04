Nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile, Amedeo Ferri, vicario di Cremona e Mantova per gli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia, ha consegnato al presidente della Fondazione Opera Pia Ss. Redentore, don Claudio Rasoli, la somma di euro 300,00 frutto dell’incontro annuale che si è tenuto domenica 23 febbraio presso Cascina Moreni a Cremona. Dopo la Santa Messa presieduta dal cappellano monsignor Pietro Bonometti e celebrata in suffragio del Principe Vittorio Emanuele, si è svolta una cena benefica durante la quale sono stati raccolti complessivamente 1400 euro: oltre alla Fondazione Redentore hanno ricevuto donazioni la parrocchia di Fiesco, impegnata nel restauro dell’organo (300 euro), e la Cooperativa Eco-company che gestisce tante attività sociali in Cascina Moreni (300 euro).

I rimanenti 500 euro saranno destinati a finanziare i progetti della Delegazione Regionale e in modo particolare il progetto Musei Arte Autismi@Monza che mira a rendere la Reggia di Monza e gli altri musei del territorio più accessibili e accoglienti nei confronti delle persone autistiche e aumentare le opportunità di partecipazione culturale e sociale per le persone neurodivergenti che vivono nel territorio.

“Sono particolarmente grato – commenta il presidente don Rasoli – al prof. Ferri e a tutti i membri degli Ordini Dinastici di Casa Savoia per aver pensato, per il secondo anno consecutivo, alla nostra Fondazione. Questo prestigioso sodalizio grazie al suo dinamico Vicario si sta radicando sempre più nel nostro territorio dimostrando grande attenzione nei confronti di istituzioni benemerite che operano nel campo della solidarietà e della preservazione dei beni culturali.

La generosa offerta che abbiamo ricevuto servirà a finanziare i tanti progetti animativi che abbiamo in cantiere e che mirano a rendere sempre più vive e stimolanti le giornate dei nostri 140 anziani in RSA e 60 persone con disabilità in RSD”.

© Riproduzione riservata