Anche quest’anno con CR1 è possibile seguire in diretta le celebrazioni pasquali della comunità.

Dopo la Messa in Coena Domini del giovedì santo, si continua: durante il venerdì santo sono due le celebrazioni che vengono trasmesse in diretta. Dalle 18:00 l’azione liturgica della Passione e Morte del Signore, caratterizzata dalla lettura dialogata della Passione e dall’adorazione della Croce. Dalle 21:00 invece sarà trasmessa la tradizionale processione cittadina con la reliquia della Sacra Spina che, alla presenza delle autorità della città, si snoderà per le vie del centro di Cremona. La conclusione della processione avrà luogo in Cattedrale, dove il Vescovo terrà l’omelia e impartirà la benedizione con la preziosa reliquia.

Durante la serata di Sabato santo, CR1 trasmetterà la Veglia di pasqua in diretta dalle 21:00: avrà inizio in piazza del Comune, davanti al portone del Duomo, con la benedizione del fuoco.

Nella giornata della Santa Pasqua sarà possibile seguire la solenne Messa Pontificale dalle 11:00, al termine della quale il vescovo impartirà la benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria.

Sempre domenica, negli spazi del telegiornale delle 13:30 e delle 19:00 saranno proposte le interviste a Monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, e Monsignor Daniele Gianotti vescovo di Crema.

