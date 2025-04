Questa mattina si è tenuto in Prefettura un primo incontro, presieduto dal prefetto Antonio Giannelli, volto al costante monitoraggio dell’andamento idrografico del fiume Po, a seguito degli eventi metereologici degli scorsi giorni. Alla luce dell’allerta di protezione civile di Regione Lombardia delle 13.11, del bollettino di monitoraggio e previsione di Regione e del bollettino giornaliero dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po, nel pomeriggio si è riunito il Centro di Coordinamento dei Soccorsi, che resterà convocato in maniera permanente sino al termine dell’allerta, per valutare l’evolvere della situazione ed approntare le misure necessarie a scongiurare situazioni di pericolo.

Alla riunione hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del X Reggimento Guastatori, i rappresentanti della Regione, della Provincia, di A.I.Po, di ATS – Val Padana, dell’Areu e dei Consorzi di Bonifica principalmente interessati, nonché i sindaci dei Comuni territorialmente coinvolti.

Lo scenario attuale, sulla base dei dati condivisi e allo stato disponibili, risulta coerente con le previsioni attese già oggetto di analisi e sarà maggiormente definito nelle prossime ore. Nella circostanza si raccomanda alla cittadinanza di non avvicinarsi né sostare in prossimità del fiume Po, di evitare le aree golenali, di informarsi sui rischi potenziali presenti sul territorio di interesse, di seguire le disposizioni emanate dalle autorità di protezione civile, rispettando le ordinanze sindacali.

Ciò al fine di scongiurare qualsiasi rischio in tale situazione che comunque al momento è monitorata e sotto controllo, nonché attentamente seguita nei relativi sviluppi. A conclusione della riunione, il prefetto ha richiamato l’attenzione dei sindaci su quanto previsto dalle vigenti pianificazioni comunali in relazione agli eventi di piena, specialmente per quanto concerne le strutture operative da attivare nella circostanza, in stretto raccordo con l’Amministrazione Provinciale per l’impiego del volontariato di protezione civile e con il concorso delle Forze di Polizia, soprattutto con riferimento alle zone di pic nic e alle aree ricreative in

prossimità del fiume, in considerazione delle prossime festività pasquali.

