In attesa della partenza ufficiale del progetto “Invecchiamento Attivo Giovani Dentro“, finanziato da Regione Lombardia attraverso l’ATS Valpadana, la rete formata da Agropolis, Associazione Nazionale Alpini, Parrocchia di Cavatigozzi e Quartiere 3 Cavatigozzi propone quattro incontri introduttivi con esperti di vari settori sul tema del “ben invecchiare“. Tutti gli appuntamenti si terranno nelle sale dell’oratorio di Cava alle ore 17.

Si inizia il 6 maggio, con il geriatra Gianluigi Perati che parlerà di “Imparare ad invecchiare”; quindi il 13 maggio il biologo Riccardo Groppali illustrerà gli alberi della Val Padana; il 20 maggio Tommaso Giorgi sulle curiosità storico artistiche di Cremona per concludere il 27 maggio con il dottor Gianfranco Lima su “Prevenzione, un cammino da fare”.

La Regione Lombardia ha dato mandato alle ATS di promuovere azioni per la presa in carico della popolazione che invecchia ma è ancora in grado di partecipare attivamente alla vita della società. La modalità individuata è stata una manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti partner per la costruzione e la realizzazione del piano d’azione territoriale per la promozione e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo.

A questa proposta ha risposto una rete di soggetti locali (Cooperative, Comuni, associazioni, in collegamento e con il supporto di altre realtà territoriali molto significative quali Cremona Solidale, il sindacato, il Forum Terzo Settore, CVS e altri ancora) con Auser comprensorio Provinciale di Cremona quale ente capofila, che ha vinto la selezione.

La Regione è in fase di approvazione di questa progettualità, ma in attesa di dare corso ufficialmente al progetto la rete ha deciso di iniziare con i primi quattro incontri, incentrati sull’importanza della prevenzione, ma anche come la natura o l’arte siano interessi e situazioni che favoriscono il benessere dell’uomo.

