Il Fiume Po è sorvegliato speciale: la piena è attesa a Cremona nelle prime ore del pomeriggio.

Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi che hanno colpito principalmente il nord-Ovest, il livello delle acque continua ad alzarsi velocemente: alle 9 di sabato mattina, a Cremona, le acque lambivano già la strada alzaia lungo le società canottieri (precedentemente chiusa in via precauzionale). L’area è stata transennata e i cartelli stradali segnalano il divieto di accesso anche ai pedoni.

Un fenomeno a cui i cremonesi sono abituati, ma che suscita sempre grande attenzione: tanti coloro che scelgono di fare una passeggiata – in zone sicure e protette – per osservare il fiume e scattare qualche fotografia. In mattinata è prevista una riunione straordinaria con sindaci, autorità ed enti preposti in Prefettura a Cremona.

