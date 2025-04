“Papa Francesco è stato un uomo di grande e profonda fede cattolico cristiana che con semplicità ha saputo parlare alle persone di tutte le fedi, ai non credenti, ai laici”. Così ha voluto ricordare il Pontefice scomparso, Luciano Pizzetti, presidente del Consiglio comunale di Cremona.

“Dalle sue parole sgorgavano fiumi di verità e giustizia che davano sollievo alla sete di pace e di speranza. Ha predicato, spesso da solo, a un mondo in molti tratti desertificato dall’odio e dalla violenza materiale e verbale, svelando le molte ipocrisie che caratterizzano un agire in contrasto con le parole. Sui migranti, sui poveri, sui deboli, sulle guerre, ha alimentato il senso profondo della comune convivenza sul pianeta. E un rapporto più rispettoso tra esseri viventi e natura.

Disarmato, ha spronato i Governi affinché trovassero soluzioni ragionevoli ai contrasti. In un tempo di immagini prevalenti, spero che il ricordo indelebile che ci lascia non sia solo la preghiera solitaria durante la pandemia, ma soprattutto il suo ultimo viaggio Pasquale tra le persone in ascolto. Onoreremo Francesco anche in Consiglio comunale, perché le istituzioni laiche hanno un importante debito di riconoscenza verso ciò che ci ha trasmesso e che continuerà a rappresentare nella memoria di tanti”.

