La promessa del sindaco di Casalbuttano e della sua giunta è diventata realtà. Il centro sportivo di Casalbuttano riaprirà a giugno. Ora si sta provvedendo alla pulizia e ripristino di tutta l’impiantistica. E’ stato il sindaco Paolo Bandera ad annunciare la prossima apertura.

“Abbiamo raggiunto un accordo con un gestore per poterlo riaprire. Sarà aperto da giugno al 31 agosto; purtroppo devo dire che questo impianto è stato chiuso per due anni, è stato lasciato in condizioni veramente pessime, senza manutenzione, senza attività di messa al ripristino. Quando il gestore è uscito e soprattutto quando siamo stati eletti abbiamo visto che non c’era un gestore per poter portare avanti l’attività. Questo è un regalo che ci siamo trovati dalla precedente amministrazione”.

Al momento sono iniziati i lavori per ripristinare e rimettere a posto il centro in attesa della riapertura. “La società che lo gestirà è la società Futura, è una SD ed è composta da persone di esperienza pluriennale nella gestione di impianti natatori” – ha commentato il sindaco Bandera. “All’interno del centro ci sono due piscine: una per gli adulti da 25 metri ed una per i bambini. Ci saranno aree di beach volley e chiaramente parte del prato ospiterà lettini e ombrelloni. Poi c’è invece l’altra parte del centro sportivo che offre l’attività del tennis gestita in collaborazione con la società sportiva Casalbuttano. Oltre ad un campo all’aperto c’è anche un pallone pressostatico per l’utilizzo invernale.

Silvia Galli

