Il festival “Eco Cremona” cerca volontari. Sabato 24 e domenica 25 maggio si terrà la seconda edizione di Eco Cremona, un festival organizzato da Arci Cremona, Arcipelago e NoSpreco: due giorni dedicati alla sostenibilità e ai tanti modi – concreti, imperfetti, quotidiani – con cui ci si può prendere cura del mondo.

I volontari potranno supportare nelle attività logistiche (allestimento, disallestimento, cura e riordino del luogo del festival), ⁠supporto social e comunicazione (produzione di contenuti da pubblicare sui social/sito come foto e video), ⁠accoglienza (ingresso pubblico, disponibilità generale a dare indicazioni sui contenuti del festival), ⁠gestione ospiti (accoglienza e accompagnamento dell’ospite dall’hotel/dalla stazione alla location prima dell’evento e viceversa dopo l’evento).

L’impegno sarà per le giornate di sabato 24 maggio, dalle 10 alle 2 e domenica 25 maggio dalle 9 alle 23 presso Circolo Arci Arcipelago APS – via Speciano, 4 (Cremona). Ogni aspirante volontario potrà dare liberamente la sua disponibilità secondo queste fasce orarie. Per informazioni telefonare il numero 366 1960679 o contattare l’indirizzo e-mail info@circoloarcipelago.org.

