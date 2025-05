Sabato 10 maggio il Parco Colonie Padane di Cremona sarà animato dall’edizione 2025 di Super Gioco Sano, l’iniziativa di Asst Cremona rivolta a bambini e famiglie. L’evento propone un percorso interattivo, sensoriale e creativo a contatto con la natura, coinvolgendo tutti i cinque sensi.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, per un pomeriggio di attività che si svolgeranno dalle 15 alle 18.30. “L’obiettivo è quello di imparare a prendersi cura di sé, degli altri, della natura, dell’ambiente e del futuro attraverso il gioco ,che è una dimensione fondamentale nel percorso di crescita del bambino”, spiega Asst.

L’evento è realizzato da Dipartimento di prevenzione, consultorio, neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Asst di Cremona, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Gruppo Gamma. Super Gioco Sano rientra nel progetto Il Tempo dell’Infanzia e realizzato con il contributo di Ats Val Padana, Comune di Cremona e altre realtà del territorio.

Anche quest’anno, le attività proposte accompagneranno i bambini in un viaggio attraverso i sensi. I partecipanti potranno impastare la piadina, annusare erbe aromatiche, riconoscere i sapori seguendo la piramide alimentare e costruire oggetti con materiali riciclati, come la tartaruga realizzata con contenitori delle uova.

Ci sarà spazio per il movimento con giochi dinamici pensati per scoprire l’importanza dell’attività fisica, e per il gioco cooperativo con attività ideate dagli Scout Cngei di Cremona. Sotto gli alberi del parco, su tappetoni realizzati dai ragazzi della Cooperativa Gamma, sarà possibile fermarsi ad ascoltare storie.

“In questi tre anni, Super Gioco Sano è stato per me anche un percorso di crescita – racconta Michela Marieschi, assistente sanitaria referente della Funzione Prevenzione e Promozione della Salute di Asst Cremona – Ogni edizione porta nuove collaborazioni, nuove energie. È bello vedere come tante realtà del territorio si uniscono con lo stesso obiettivo: costruire qualcosa di bello e condiviso per i più piccoli e per chi si prende cura di loro. L’anno scorso hanno partecipato oltre 200 bambini. Speriamo che quest’anno siano ancora di più! È una giornata dove anche i grandi possono tornare bambini, dove la tecnologia ci serve solo per scattare foto e conservare ricordi.”

Andrea D’Avossa, educatore della cooperativa Gruppo Gamma, sottolinea il valore inclusivo dell’iniziativa: “Per i nostri ragazzi è un’occasione per mostrare le proprie capacità, dire “quello l’ho fatto io”. È un modo per far emergere abilità spesso invisibili, e dire: ci siamo anche noi, e contribuiamo a nostro modo. È importante anche per far conoscere un tipo di disagio che spesso resta ai margini.”

In ogni angolo del Parco Colonie Padane verranno proposte diverse attività scandite da orari specifici: ognuno può scegliere liberamente a cosa partecipare, seguendo i propri tempi e curiosità. Tutte le attività sono gratuite e ad accesso libero.

Qui il programma completo della giornata. Per maggiori informazioni, scrivere a dipartimento.salute@asst-cremona.it.

© Riproduzione riservata