Domenica 12 maggio alla Canottieri Flora si è votato per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori della Associazione Canottieri Flora. Martedì mattina, i risultati dello spoglio elettorale per la composizione del nuovo Consiglio direttivo 2025-2029, che sono i primi 9 in elenco. Dopo una prossima riunione, si eleggerà il presidente e le altre cariche direttive.

Consiglio direttivo 2025-2029

Busseti Marzio 457 Arcari Aristide 406 Pedroni Emanuel 384 Ferlenghi Marco 373 Dossena Nicolò 330 Fabris Pierangelo 326 Monteverdi Paolo 283 Bolsi Simone 277 Bodini Roberto 276 Verona Filippo 229 Villa Paolo 165 Benedusi Leonardo 144 Superti Alberto 123 Milano Alessandro 59 Zambelli Diego 46

Il collegio dei revisori dei conti è così composto (i primi 3):

Corbari Alessandro 436 Ghizzi Valerio 436 Codazzi Mario 242 Vescovi Mario 225

Il collegio dei probiviri infine è così composto (i primi 3):

Lazzarini Manuele 412 Torresani Pierluigi 410 Piccioni Francesco 226 Zambelli Emilio 165

