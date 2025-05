Torna, per il quinto anno consecutivo, Solco Young. Si tratta della proposta unitaria dei Centri Estivi delle cooperative del Consorzio Sol.Co Cremona, che si inserisce in SolcoCrEdu, l’incubatore che riunisce tutte le progettualità dedicate a bambini e ragazzi con particolare attenzione alle situazioni di povertà educativa.

Per l’estate 2025, dal 16 giugno al 5 settembre (tranne la settimana dall’11 al 17 agosto) le cooperative del Consorzio e la cooperativa partner Il Cortile, gestiranno i centri estivi in 6 sedi: Scuola per l’infanzia Sant’Abbondio e Scuola Realdo Colombo – in attesa di conferma (Cosper), centro sportivo San Zeno e il Parco delle Colonie Padane con il Parco Avventura (Gamma), centro sportivo Cral Asc di via Postumia (Meraki) e Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata (Il Cortile).

Ammonta a 460 il totale dei posti disponibili per bambini e bambine e ragazzi e ragazze tra i 3 e i 16 anni, accompagnati da 25 educatori professionali, 8 istruttori sportivi, 3 coordinatori e 12 volontari tra volontari del Servizio Civile Universale e stagisti curriculari.

“Una proposta di animazione, educazione e crescita che mette al centro i valori del Consorzio: qualità del servizio e particolare attenzione ai più fragili. – spiega il consorzio organizzatore – Il progetto Solco Young, anche quest’anno, ha partecipato alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Cremona, per poter offrire alle famiglie rette calmierate.”

“Nel tempo libero da impegni scolastici – spiegano Davide Longhi, presidente di Sol.Co e Paola Merlini, consigliera con delega minori – la proposta Solco Young delle cooperative del Consorzio (e non) va incontro all’esigenza delle famiglie di conciliare i tempi di vita e lavoro occupando il tempo in modo sano, stimolante e protetto. La sinergia con Centri Sportivi della città e le Scuole permette di mantenere e consolidare la filiera di servizi estivi in continuità con le proposte dell’anno scolastico.”

Di seguito i contatti delle cooperative per informazioni, dettagli e iscrizioni:

Gamma: 331 4085264 | centriestivi@coopgruppogamma.it

Cosper: 0372 458146 | info@cosper.coop

Meraki: 346 0925887 | simona.tironi@merakiholding.it

Il Cortile: 347 911 8083 | maternadirezione@ilcortilenet.it

