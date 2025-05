Iniziativa provinciale del Pd di Cremona venerdì 16 maggio alle ore 21 dal titolo “Quale futuro per il Servizio Sanitario Nazionale? Prospettive, criticità e possibili scenari”. Il tutto andrà in scena a Cremona, al Civico 81 di via Bonomelli.

L’evento vedrà l’intervento principale dell’On. Gian Antonio Girelli, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

A introdurre l’incontro sarà il Dott. Matteo Maestrelli, Responsabile Sanità Pd Cremona. Sono previsti anche gli interventi istituzionali dell’On. Antonella Forattini, Deputata eletta nel collegio, e di Matteo Piloni, Consigliere regionale Pd.

© Riproduzione riservata