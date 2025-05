Quella romena nel cremonese è la comunità più numerosa, 11.500 persone, pari a un quarto di tutte le altre nazionalità. In Romania si vota domenica, ma all’estero i seggi sono già aperti dalle 7 alle 21. C’è attesa per il ballottaggio che vede contrapposti George Simion, leader di estrema destra critico con l’Unione Europea, che al primo turno ha ottenuto ben il 41% dei voti. Si è presentato al seggio con Giorgescu, che aveva vinto al primo turno lo scorso novembre, elezioni poi annullate per presunte ingerenze esterne. Secondo i servizi segreti, attraverso i social, era stata alimentata una campagna di disinformazione che aveva inquinato il voto. Giorgescu è stato escluso dalle nuove elezioni, scatenando l’indignazione dei suoi sostenitori. Simion se la vede con Nicusor Dan, 55 anni, sindaco di Bucarest, sostenitore dell’integrazione europea, un passato come matematico, punta sulla lotta alla corruzione e ha promesso di mantenere la Romania sul percorso filo-occidentale, contrastando l’approccio più isolazionista di Simion.

Una sfida che infiamma gli animi dei romeni, ma al seggio allestito al Cambonino in piazza Aldo Moro, dove si vota elettronicamente con l’utilizzo di tablet, Il clima è tranquillo, come ci dice Radu Stanescu, presidente della sezione di voto su incarico del Consolato di Milano: “Speriamo che vada tutto bene e che non finisca come è finito l’anno scorso, dalle indicazioni che abbiamo la gente è più tranquilla adesso, è il giorno del ballottaggio quindi ci sono solo due candidati”.

Riguardo ai timori di una deriva verso la destra nazionalista, “sono apolitico, sono il presidente del seggio, a questo preferisco non rispondere”, afferma. “Speriamo che vada tutto bene per la Romania, poi un presidente o l’altro…”

Come lo scorso novembre c’è chi parla ancora di disinformazione con tentativi di pilotare il voto: “Non le so dire”, è la risposta. “Sicuramente non qui in Italia, i nostri connazionali sono tranquilli, come lo erano anche in autunno”.

