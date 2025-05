Monsignor Francesco Follo, teologo cremonese rientrato da qualche anno in città dopo circa quarant’anni (dal 1983 è stato al servizio della Santa Sede, fino al 2002 alla Segreteria di Stato di Sua Santità e dal luglio 2002 osservatore permanente all’Unesco a Parigi), ha partecipato domenica all’intronizzazione di Papa Leone. Monsignor Follo ha conosciuto da vicino e lavorato per tre Papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

“La mia partecipazione alla Messa di inizio del pontificato di Leone XIV”, ha detto monsignor Follo, “ha permesso non solo a me, ma a tutti coloro che hanno partecipato in presenza o attraverso i mass media, di vivere un festa fatta non per dimenticare le fatiche della vita, ma per ricordare e ridare al cuore le ragioni della fede in Cristo nel quale diventiamo uno con tutti i fratelli.

La carità che il Papa insegna porta all’unità della Chiesa e del mondo. In piazza San Pietro c’erano tutti: umili e i grandi, i semplici e gli eruditi, i cristiani e i non cristiani, tutti alla ricerca della verità che parla alla mente e al cuore“.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata