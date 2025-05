Tre cori per un unico obiettivo: raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Fonti di Pace, che opera nella Striscia di Gaza con progetti rivolti ai bambini del campo profughi di Shaty.

Martedì sera la chiesa parrocchiale del quartiere Maristella ha ospitato il “Concerto per i Bambini di Gaza” con tre cori cremonesi: Cai diretto da Cristiano Villaschi, Gioventù Alpina guidato da Tommaso Lattanzi e G. Paulli condotto da Giorgio Scolari, per un’iniziativa di musica solidale promossa in collaborazione con l’Unità Pastorale Madre di Speranza che ha registrato notevole partecipazione di pubblico.

La proiezione di filmati girati dai volontari ha mostrato quanto sia critica la situazione in Medio Oriente e la toccante video-testimonianza di due padri, un israeliano e un palestinese che hanno perso i figli a causa della guerra, è diventata un accorato appello alla pace.

Un’invocazione richiamata anche attraverso le voci dei coristi, che hanno attinto al tradizionale repertorio legato alla montagna e alla trincea, scegliendo brani noti quali “Ricordi quel treno”, “Monte Canino” e “Belle rose du printemps”. La conclusione a cori riuniti in memoria di chi ha perso la vita, con l’esecuzione del toccante “Signore delle cime” di Bepi De Marzi.

Federica Priori

