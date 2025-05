Il Comune di Cremona partecipa all’iniziativa “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza“, un momento di memoria, riflessione e impegno civile promosso a livello nazionale per testimoniare solidarietà alle vittime civili del conflitto in corso a Gaza.

“Con questa adesione simbolica – ha spiegato il sindaco Andrea Virgilio – l’amministrazione comunale intende esprimere vicinanza alle popolazioni colpite, ribadendo l’importanza della pace, del rispetto dei diritti umani e del dovere della comunità internazionale di tutelare la dignità e la vita di ogni essere umano.

Nel rispetto del valore universale del lutto e della memoria, all’arengario di palazzo comunale è stato appeso un lenzuolo bianco, rispondendo alla distesa dei 50.000 sudari: un gesto forte e silenzioso che richiama l’attenzione su una tragedia umanitaria che non può lasciarci indifferenti”.

L’amministrazione invita la cittadinanza a unirsi a questo momento di raccoglimento e consapevolezza, nella speranza che si possa presto tornare a parlare di dialogo, convivenza e costruzione di un futuro giusto e pacifico per tutti.

© Riproduzione riservata