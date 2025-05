Due i progetti cremonesi che sono stati finanziati dalla Regione Lombardia attraverso il bando Ricircolo, per il quale a livello lombardo sono stati stanziati 10 milioni di euro. Due i Comuni che hanno ricevuto i fondi: 40.000 euro a Cremona e 31.625 a Castelverde, per un totale di 71.625 euro.

Complessivamente sono stati 87 i progetti presentati in Lombardia per la prevenzione della produzione di rifiuti e l’implementazione dei sistemi di raccolta finalizzati all’incremento di recupero di materia.

Con questo bando vengono finanziati progetti innovativi, sistemi di raccolta rifiuti in acqua, isole ecologiche mobili per raccogliere particolari categorie e sistemi per prevenire la produzione di rifiuti nelle mense e ridurre gli sprechi alimentari. Altro obiettivo del bando è l’aumento del riciclo, con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2. La misura determina inoltre la riduzione di produzione di rifiuti attraverso l’attuazione di metodi che consentano di agire ‘a monte’ della produzione dei rifiuti stessi.

La misura prevedeva quattro linee di finanziamento: infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come hub e empori solidali, infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come centri del riutilizzo, prevenzione dei rifiuti nelle mense e implementazione della raccolta.

“Sulla raccolta e la gestione dei rifiuti la Lombardia è riferimento mondiale” ha sottolineato Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo “discarica zero” per i rifiuti urbani già da anni, abbiamo una differenziata che tocca il 75% nonostante le difficoltà logistiche delle zone di montagna e un recupero di materia ed energia che tocca l’85%. Questo grazie a una solida alleanza con i Comuni e a investimenti come questo”.

“Diversificando le linee di intervento, siamo riusciti a finanziare sia progetti nelle grandi città che sistemi di raccolta nei piccoli Comuni – ha concluso Maione – la richiesta è stata ben superiore ai 10 milioni di euro a disposizione. Stiamo lavorando per recuperare altre risorse”.

© Riproduzione riservata