I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova a seguito dell’aggravamento della misura originariamente disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

L’uomo, sottoposto a regime di affidamento in prova con termine di fine pena fissato al 4 settembre 2027, a seguito di una condanna per stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2019 nella provincia di Bergamo, è stato ripetutamente sorpreso dai Carabinieri di Soresina a violare le prescrizioni imposte, in particolare l’obbligo di permanenza notturna presso il proprio domicilio. Nonostante tali prescrizioni, è stato controllato fuori orario e lontano dalla propria abitazione, configurando una grave violazione delle condizioni dell’affidamento.

L’attività di controllo e monitoraggio ha permesso ai militari di rintracciarlo tempestivamente e procedere all’arresto. Successivamente, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’ulteriore corso del procedimento. Questo risultato è frutto dell’impegno costante dei militari nell’attività di controllo e vigilanza delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, fondamentale per prevenire violazioni e garantire il corretto svolgimento delle misure stesse.

