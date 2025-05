Premio Campiello, proclamata la cinquina dei libri finalisti

(Adnkronos) – È stata annunciata la cinquina dei finalisti del Premio Campiello 2025, giunto alla 63/a edizione. La proclamazione è avvenuta questa mattina nell’aula magna del Palazzo del Bo, sede storica dell’Università di Padova, con il voto pubblico espresso dalla Giuria dei Letterati, presieduta da Giorgio Zanchini. I titoli finalisti sono: ‘Di spalle a questo mondo’ (Neri Pozza) di Wanda Marasco, ‘Bebelplatz’ (Sellerio) di Fabio Stassi, ‘Inverness’ (Polidoro) di Monica Pareschi, ‘Troncamacchioni’ (Feltrinelli) di Alberto Prunetti e ‘Nord nord’ (Einaudi) di Marco Belpoliti.

Accanto al nuovo presidente Zanchini, la Giuria che ha votato la selezione è composta da Rita Librandi, Liliana Rampello, Stefano Salis, Alessandro Beretta, Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Daria Galateria, Lorenzo Tomasin e Roberto Vecchioni.

‘Pietà’, esordio narrativo di Antonio Galetta, pubblicato da Einaudi, è il vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2025. L’annuncio è stato dato questa mattina durante la cerimonia durante la quale la Giuria dei Letterati ha selezionato la cinquina finalista della 63esima edizione.

La motivazione è stata letta da Giorgio Zanchini, nuovo presidente della Giuria. ‘Pietà’, ha spiegato, “si impone per la qualità della scrittura e l’originalità della costruzione. Ambientato in un minuscolo e immaginario paese dell’Italia meridionale, il testo diviene rappresentazione, al tempo stesso ironica e drammatica, di un universo umano molto più ampio. L’adozione del noi come voce narrante consente di osservare dall’interno la comunità. La coralità del romanzo, tuttavia, non esclude il distacco critico verso una degenerazione del discorso pubblico che valica i ristretti confini della cittadina”.

“La struttura narrativa, non lineare ma ben coesa, e la lingua, che si caratterizza per l’inventiva lessicale e per l’alternanza dei registri dal comico al burocratico o dal grottesco al lirico, testimoniano un’interessante ricerca stilistica”, sottolineano le motivazioni.

Gli eventi conclusivi della 63/a edizione si svolgeranno a Venezia e prevedono: venerdì 12 settembre la proclamazione del vincitore del Campiello Giovani in un evento dedicato al Teatro Goldoni a Venezia, realizzato grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, partner esclusivo del Campiello Giovani; la mattina di sabato 13 settembre laconferenza stampa conclusiva del Premio Campiello, infine la sera di sabato 13 settembre la finale del Premio Campiello 2025 al Teatro La Fenice con l’annuncio del vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.