Dopo due sole stagioni, la Cremonese torna in Serie A. Una partita folle al Picco consegna ai grigiorossi la massima serie. I ragazzi di Stroppa vanno sul 3-0 grazie alla doppietta di De Luca e alla rete di Vazquez. Le aquile accorciano nel finale, ma le due reti siglate non bastano a placare la festa grigiorossa per il 3-2 finale.

Mister Stroppa lancia dal primo minuto una formazione più che offensiva, schierando contemporaneamente Vazquez, Vandeputte, Johnsen e De Luca, restando però fedele al 3-5-2. La Cremo, sfruttando la qualità degli interpreti parte forte. Al 12’ Azzi dalla sinistra si accentra e calcia forte col destro alla ricerca del primo palo, Gori si allunga bene e respinge. Al 14′ Vazquez mette al centro dell’area avversaria con un colpo di testa, la palla arriva a Collocolo che calcia da ottima posizione, trovando però l’opposizione di Mateju. Al minuto 25 la Cremo raccoglie i frutti della pressione: Vazquez serve in profondità De Luca che protegge palla e in scivolata batte Gori per l’1-0. Al 31′ Vazquez crossa dalla trequarti, sponda di Ceccherini sul secondo palo, De Luca con una zampata colpisce una traversa clamorosa. Al 40′ Bandinelli crossa dalla destra, sul secondo palo sbuca Aurelio che calcia a botta sicura, trovando sulla sua strada un super Fulignati.

In avvio di ripresa De Luca lavora bene un pallone nell’area avversaria e scarica per Vandeputte che calcia a giro dal limite, palla di poco alta. Al 56′ brutta palla persa in uscita dalla Cremonese, Elia recupera e crossa per Di Serio che colpisce di testa, ma la sua mira è larga. Un minuto dopo Aurelio crossa dalla sinistra, Di Serio prova la girata di testa, senza però trovare lo specchio della porta. Al 62’ i grigiorossi raddoppiano: calcio d’angolo battuto da Castagnetti, Collocolo colpisce di testa, Vazquez con il tacco trova la rete del 2-0. Al minuto 80 incursione di Azzi sulla sinistra che prova la conclusione, Gori para, ma sulla respinta De Luca è il più veloce di tutti nel siglare la rete del 3-0. La gara sembra finita ma lo Spezia ci crede, trovando il 3-1: gran sterzata in area di Pio Esposito che col mancino batte Fulignati. Un minuto dopo arriva anche il 3-2: Vignali riceve il cross di Kouda e la mette all’angolino, partita riaperta. La Cremo soffre, nel finale espulsi Nasti e Vignali, ma alla fine ottiene una meritatissima Serie A.

Simone Guarnaccia – inviato a La Spezia

