Domenica 8 giugno a Cremona “Sottocanna in Circuito” giunto alla XIX edizione. Il raduno, che ha ormai raggiunto fama nazionale, è una grande occasione di condivisione della passione per le tipiche motociclette di inizio Novecento. Si tratta di un raduno di veicoli che nella maggior parte dei casi hanno almeno un secolo di vita, ma che sono ancora perfettamente funzionanti. Una ventina i mezzi iscritti. L’esemplare più anziano e forse più curioso è un triciclo “Singer” del 1901, quello più recente (ma resta un concetto relativo), una Ariel del ’29. I marchi sono, per lo più, scomparsi. Ma questo dona a loro ulteriore fascino.

L’appuntamento è stato, sin dalla prima mattina, per le registrazioni dei partecipanti. Poi, alle 10, si sono accesi i motori con giri in pista prima delle premiazioni. Una rievocazione unica nel suo genere, capace di richiamare, ogni anno, appassionati provenienti da ogni parte d’Italia. Quello che prende forma sulle sponde del parco naturalistico è un concorso dinamico di motociclette degne di un museo, dal momento che si tratta di veicoli che, nella stragrande maggioranza, hanno almeno un secolo di vita.

