Grossa novità al centro commerciale CremonaPo: è in arrivo Primark.

Un grande nome, molto atteso in città e dai cremonesi. Si tratta di un famosissimo rivenditore di abbigliamento internazionale leader del settore, con oltre 80mila dipendenti in 17 Paesi e in continua crescita.

L’apertura è prevista nel 2026 per lavori all’interno dello spazio che ospiterà lo store, ovvero l’ex negozio Unieuro nel piano alto del Centro Commerciale, dove si trovano cinema e parte ristorazione.

Primark propone abbigliamento di tendenza per donna, uomo e bambini, nonché prodotti di bellezza, articoli per la casa e accessori.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata