La mattina del 21 luglio del 2021 a Ripalta Cremasca un autotrasportatore di 48 anni era rimasto ferito in un infortunio sul lavoro. L’uomo stava scaricando generi alimentari all’azienda “Chiodo”, quando era stato travolto dal suo furgone che si era improvvisamente messo in movimento, cosa che aveva ipotizzato un guasto del freno a mano.

Il 48enne era stato investito dal suo furgone frigorifero ed era rimasto schiacciato contro un altro mezzo. Per liberarlo erano dovuti intervenire i vigili del fuoco. In condizioni gravi, l’operaio era stato trasportato d’urgenza in ospedale a Cremona con l’elisoccorso. Per fortuna si è salvato. Per lui, 123 giorni di malattia.

Per quell’infortunio sono finiti a processo per lesioni personali colpose il datore di lavoro e la società di cui quest’ultimo era referente organizzativo e di cui il lavoratore era dipendente. L’accusa era quella di non aver messo in atto le norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Terminata l’istruttoria, dove sono stati sentiti testimoni e periti, il giudice non ha ravvisato responsabilità, e oggi, giorno della sentenza, ha assolto sia il datore di lavoro che la società (quest’ultima rappresentata dal difensore Anna Maria Petralito. Poco prima dell’infortunio, il mezzo era stato sottoposto a revisione.

Sara Pizzorni

