In Commissione agricoltura, su richiesta dei consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Matteo Piloni, sono stati ricevuti i rappresentanti di CONFAI, la Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani, operatori che garantiscono servizi essenziali alle imprese agricole quali lavorazioni meccanizzate, gestione delle colture, semine, raccolte e interventi di precisione, in particolare nelle aree a maggiore vocazione agricola. Obiettivo dell’incontro approfondire le problematiche che interessano la categoria, che sta affrontando crescenti difficoltà legate, tra l’altro, all’aumento dei costi operativi, alla carenza di manodopera specializzata e alla necessità di un maggiore riconoscimento normativo e istituzionale.

“Chiediamo il riconoscimento nazionale della figura dell’agromeccanico in ambito agricolo- affermano Carra e Piloni- in modo che gli operatori possano accedere in ugual misura a bandi e finanziamenti. Presenteremo una mozione in cui si chiederà alla Regione di impegnarsi a sollecitare il Governo a varare una normativa in questo senso. Agendo in questa direzione, come Commissione agricoltura, possiamo intanto stabilire che Confai sia convocata con le altre associazioni del mondo agricolo, considerandola ugualmente rappresentativa. Nell’assestamento di bilancio della Regione che si discuterà il luglio prossimo, inoltre, chiederemo uno stanziamento a sostegno del comparto”.

© Riproduzione riservata