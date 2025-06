Parla di “fantasiose ricostruzioni di quanto avvenuto in Consiglio Comunale” il capogruppo Pd Roberto Poli in merito alla discussione sugli animali al cimitero durante la seduta di lunedi scorso.

“Paradossale vedere divisioni nella maggioranza da parte di un centrodestra che vota costantemente in ordine sparso.

Ultimo esempio nel Consiglio ultimo stesso dove sull’importante scelta dei fondi Tamoil i gruppi di centrodestra si sono divisi tra favorevoli, astenuti e contrari.

Nel merito del regolamento sul cimitero e’ vero che su uno solo dei tanti articoli, quello relativo alla possibilita’ di accesso agli animali di affezione, sono emerse alcune sensibilita’ diverse.

“Tuttavia e’ del tutto capziosa la ricostruzione sul voto, in quanto astensione e voto contrario nell’emendamento hanno lo stesso effetto e significato, quello di non accogliere l’emendamento stesso. Infatti cosi’ e’ avvenuto.

Nel voto della delibera del regolamento infine vi sono stati solo due voti di astensione, peraltro non del gruppo PD.

Rassicuro pertanto Portesani sulla compattezza del PD e della maggioranza, che non significa unanimismo, in particolare su questioni che coinvolgono o sfiorano convinzioni religiose o di coscienza.

Portesani e la sua civica si occupino piuttosto di ricucire nel loro campo, se i partiti del centrodestra glielo consentono”.

