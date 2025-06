Ultimo appuntamento per la Rassegna “Ponti fra popoli e culture”: il concerto in programma domenica 22 giugno alle 16,30 in Cattedrale avrà come ospite la cantante ucraina Tetiana Petriiv; come nei precedenti concerti, la musica vuole creare connessioni e sintonie, dando voce al desiderio di solidarietà e vicinanza fra i popoli, mandando un pensiero a chi si trova in questo momento oppresso da violenze e soprusi.

Il soprano offrirà una silloge di brani europei della migliore tradizione belcantistica, dall’Ave Maria dell’Otello e La Vergine degli Angeli di Giuseppe Verdi fino alla classicamente composta Ave Maria di Cherubini e alla intensa quanto famosa Pietà di me attribuita a Stradella.

All’organo siederà Alberto Pozzaglio, che presenterà fra le altre cose una propria composizione per sottolineare le molteplici risorse del Grande Organo Mascioni. Accanto alla musica occidentale, vi sarà una finestra tutta ucraina con brani strumentali e vocali appartenenti alla tradizione locale, nell’ottica di uno scambio culturale che accomuni le persone mediante le emozioni musicali.

© Riproduzione riservata