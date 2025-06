Il massaggio cardiaco a bordo piscina, la speranza che possa bastare: è stato un primo pomeriggio di fortissima apprensione a Torre de’ Picenardi in via dello Sport, nella zona della piscina comunale. Ad essere soccorso, trasportato poi in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale di Asola, un ragazzino che frequenta il Centro Estivo.

L’episodio è avvenuto attorno alle 14 di mercoledì, sul posto i soccorsi sono stati tempestivi, con il primo intervento dei gestori della piscina e successivamente dell’ambulanza, quindi dei sanitari. Anche una pattuglia dei Carabinieri è giunta in via dello Sport per ricostruire l’accaduto: non si esclude la possibilità di un malore per il giovanissimo.

Anche il sindaco di Torre Marcello Volpi, avvertito dell’accaduto, ha verificato di persona quanto stesse accadendo, notando la gravità della situazione. Sotto choc i compagni del Centro Estivo, gli educatori e in generale tutti i frequentatori della piscina che hanno assistito ai soccorsi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Giovanni Gardani

