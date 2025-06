Richieste di aiuto in crescita costante per accompagnamenti protetti a visite e terapie, un boom registrato dalle attività culturali e di promozione sociale: ecco la prima istantanea di “Un abbraccio a ogni età”, evento di edutainment phigital organizzato il 24 giugno da Auser Lombardia ODV-APS ETS presso il Castello di Legnano per presentare il nuovo bilancio sociale regionale e raccontare le innovazioni frutto del bando “Transizione digitale organismi culturali e creativi. PNRR – Missione 1” che ha visto protagonisti Auser Lombardia, Auser Unipop Cremona e Auser Provinciale di Mantova.

Nel bilancio sociale regionale, in base ai dati raccolti nel 2024, si contano 1.156.873 ore di volontariato, prestate complessivamente da 8.505 tra volontari e volontarie appartenenti a ben 426 sedi Auser lombarde. In totale, tra servizi di aiuto alla persona e attività di promozione sociale, Auser ha contribuito a una migliore qualità della vita di 405.517 persone in Lombardia.

Impressionante la quantità di chilometri percorsi per gli accompagnamenti: 8.633.978 Km totali. Per quanto riguarda solo l’aiuto alla persona, il sistema di telefonia sociale del Filo d’Argento Auser ha realizzato 515.698 servizi (oltre agli accompagnamenti Auser offre il segretariato sociale, la consegna pasti, la consegna di farmaci e spesa, la compagnia telefonica o attraverso la videotelefonia) a favore di 31.723 utenti.

“Abbiamo pensato – dichiara Fulvia Colombini (Presidente di Auser Lombardia ODV-APS ETS e dal 12 giugno anche Vicepresidente della Rete Auser Nazionale ETS) – di trasformare un appuntamento istituzionale in una mattinata coinvolgente e divertente, in grado allo stesso tempo di sviluppare la nostra identità associativa e l’orgoglio di ciò che la rete Auser riesce a portare come valore aggiunto in Lombardia. Oltre ai dati, tutti in crescita, ci rende particolarmente fieri il fatto che l’intergenerazionalità non è più solo un obiettivo, bensì una realtà che si sta praticando nelle varie province in maniera sempre più consistente ed efficace. Suona bene il nostro motto: Auser c’è, anche per te, a tutte le età”.

L’evento di edutainment phigital è stato curato in ogni dettaglio da Enrico Piacentini (CEO di MTG – Mind The Gap) e da sua moglie Teresa Marafon e dal 1° luglio le clip saranno disponibili su sito e social di Auser Lombardia. Grazie alla creatività della coppia, i numeri hanno preso un’anima: il bilancio sociale è stato raccontato come una fiaba, con tanto di effetti speciali tangibili che hanno fatto vivere anche al pubblico l’esperienza piacevolissima della “Città della Longevità”, ideata e interpretata da Elisabetta Maùti (con un intervento perfettamente incastonato di Tiziana Scalco, componente della Presidenza di Auser Lombardia). “È stato un gioco di sguardi e di capacità di narrazione – sintetizza Maùti -, a partire da un grigio che diventa argento; la bellezza e la longevità sono un patrimonio da coltivare, alla portata di tutti.

Le istituzioni hanno riconosciuto ad Auser la sua importanza nello scenario attuale della società: la mattinata è stata aperta da Anna Pavan, Vicesindaco di Legnano, che per la professione di medico geriatra e per la sua missione.

Nel cuore dell’evento è intervenuta Elena Lucchini (Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e alle Pari Opportunità della Regione Lombardia), fondendo sapientemente calore espressivo e rigorosa visione progettuale.

I volontari sono considerati solitamente i “supereroi del quotidiano”, ma se li pensassimo come “le vere rockstar per gli altri”? Così li ha definiti Max Panìco, che ha scaldato subito i cuori raccontando in musica il valore di Auser nelle relazioni d’aiuto, supportato da una scelta di brani intergenerazionali e decisamente motivazionali.

Molto interessanti i risultati del bando “Transizione digitale organismi culturali e creativi. PNRR – Missione 1”, che in Auser ha avuto un’evoluzione trinitaria: Rosa Romano (attuale Presidente di Auser Provinciale di Varese, ma fino a tre mesi fa Responsabile del Gruppo progettazione di Auser Lombardia) ha illustrato il progetto “rEvolution”, che ha permesso di trasformare in digitale l’offerta culturale della rete Auser regionale, ampliando notevolmente le opportunità di accesso alla cittadinanza; un esempio lampante arriva dal sito www.ausercultura.lombardia.it

Il medesimo progetto ha inglobato anche la formazione dello staff di Auser Lombardia per la produzione di podcast. Walter Berlini (Presidente Auser Unipop Cremona) ha presentato la piattaforma Auser Lab Cremona e una serie di contenuti creati appositamente con il finanziamento del PNRR: “Siamo andati oltre i confini del territorio – commenta Berlini – per contribuire alla divulgazione della nostra cultura tradizionale e della ricchezza artistica cremonese. Faremo conoscere anche tutta la nostra offerta culturale come Auser Unipop Cremona, mettendo a disposizione di tutta la rete Auser le nostre proposte”.

Mara Fiorini (Presidente di Auser Provinciale di Mantova) ha condiviso, anche tramite un video, lo sviluppo del progetto “Auser Digitale – Auser App Cultura”; Elisa Berni (responsabile comunicazione Auser Provinciale di Mantova) ha pensato a un tutorial per facilitare lo scaricamento, l’installazione e l’utilizzo della App “Auser In Touch”, mentre la storica Federica Pradella (Referente di Auser Cultura Mantova), grazie ai fondi PNRR, ha potuto pubblicare con Auser Provinciale di Mantova l’eccellente volume “Di coraggio e di virtù. Vite raccontate di madri, figlie, spose alla corte dei Gonzaga”, diventato anche audiolibro in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, e una serie di filmati che permettono di scoprire meglio la città e la provincia mantovana. I capitoli dell’audiolibro e i filmati su Mantova sono già disponibili sui social di Auser Provinciale di Mantova.

In sostanza, ogni volontario e volontaria Auser incarna un pensiero delicatissimo della poetessa e attivista Maya Angelou: “Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, possono dimenticare ciò che hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire”.

© Riproduzione riservata