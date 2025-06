Siglato stamattina in Prefettura, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il protocollo “Mille Occhi sulle Città”, tra i sindaci dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore e gli Istituti di Vigilanza presenti in provincia, che hanno aderito al progetto.

Firmatari dell’intesa il Prefetto, Antonio Giannelli, il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi, il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni e i rappresentanti degli Istituti di vigilanza “CIVIS S.p.A”, “Sicurezza del Cittadino S.r.l. – Gruppo CIVIS”, “VCB Securitas Soc. Coop”, “Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell’Ordine”, “G4 Vigilanza S.P.A.”, “Metronotte Piacenza”.

L’iniziativa, avviata da tempo e attualizzata nei profili operativi con una prospettiva triennale, sancisce la collaborazione delle Amministrazioni locali aderenti all’Accordo e degli Istituti di Vigilanza coinvolti con le Forze di Polizia, valorizzando le funzioni di sicurezza complementare affidate alle guardie particolari giurate.

In particolare, a seguito di mirati incontri tecnici svoltisi in Questura, l’Accordo prevede la ridefinizione di un sistema concretamente operativo, omogeneo ed organico, di collaborazione informativa tra le centrali operative degli Istituti di vigilanza e quelle delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, allo scopo di segnalare situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali e di degrado che incidono sulla sicurezza urbana.

Alle guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di “sicurezza complementare”, sono affidati, con le modalità operative previste nel testo dell’Accordo, compiti di osservazione e di raccolta degli elementi di informazione di particolari utilità per le Forze di Polizia e la Polizia locale dei Comuni aderenti all’intesa per la prevenzione e la repressione dei reati.

Inoltre, attraverso il numero unico europeo per le emergenze, NUE 112, le guardie particolari giurate potranno segnalare fatti e situazioni pregiudizievoli per la tutela della sicurezza urbana.

“La disponibilità al rinnovo dell’Intesa “Mille Occhi sulle Città” – ha sottolineato il Prefetto – mette in luce la coesione interistituzionale, che anima gli interlocutori del territorio provinciale e la volontà di fare rete per assicurare risposte concrete alle istanze di sicurezza dei cittadini. E’ un modello di cooperazione integrata, volto ad accrescere l’attività di prevenzione dei delitti, oltre che contrastare con decisione ogni comportamento illecito e a ampliare la platea degli interlocutori cui i cittadini possono rivolgersi in caso di necessità.

Ringrazio i Sindaci aderenti all’Accordo per la costante collaborazione alle iniziative della Prefettura. Al protocollo potranno successivamente aderire, ove interessati, anche gli altri Sindaci della provincia”.

