Prosegue con numeri molto positivi il percorso dell’Hub della Conoscenza, il progetto nato per rafforzare il dialogo tra scuole, imprese e comunità locale. Dopo un primo incontro con le scuole, il passaggio successivo si è tenuto mercoledì 25 giugno al Polo Tecnologico di Cremona, con l’obiettivo di delineare il metodo di lavoro in vista del prossimo anno scolastico.

Un dato su tutti testimonia la risposta positiva: oltre il 90% delle scuole del territorio ha aderito all’iniziativa, riconoscendo nel progetto un’opportunità concreta per lavorare sull’orientamento degli studenti. Il confronto ha evidenziato come, per accompagnare davvero i ragazzi, sia fondamentale attivare politiche condivise tra scuola, famiglie e comunità, in grado di sostenerli nella costruzione del proprio percorso.

Durante l’incontro sono stati illustrati i primi risultati delle indagini svolte dagli studenti e la proposta progettuale triennale che sarà sviluppata a partire dall’anno scolastico 2025-2026. Il coinvolgimento delle famiglie, la valorizzazione delle esperienze e la restituzione finale del percorso alla fine del ciclo scolastico – in particolare in quinta superiore – rappresentano punti cardine del modello delineato.

L’orizzonte, tuttavia, è già operativo: l’intento è individuare idee di progetto concrete da sviluppare insieme alle imprese, da proporre già entro metà settembre alle scuole. Il lavoro delle prossime settimane sarà quindi centrato sul coinvolgimento delle aziende e sulla definizione di progetti realizzabili e coerenti con le competenze degli studenti, in stretta collaborazione con i docenti.

A coordinare i lavori, Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano e direttore dell’Hub della Conoscenza, insieme a Carmen Russo per il Servizio Informagiovani di Cremona, Nicolò Dossena per il Polo Tecnologico e Fabio Tambani per Cassa Padana, tra i promotori dell’iniziativa.

Prossimo appuntamento a settembre, con l’obiettivo di rendere operative le prime idee progettuali. La sfida è chiara: trasformare il dialogo tra scuola e impresa in azioni educative concrete, efficaci e inclusive.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata