Si chiamerà “Torneranno i delfini nel Po” il podcast di quattro puntate per raccontare la storia di Gerre de’ Caprioli e del fiume, un progetto promosso dal comune di Gerre de’ Caprioli, nell’ambito di una collaborazione con soggetti del terzo settore, capofila Anffas, con il finanziamento di Regione Lombardia, attraverso uno specifico bando. Mercoledì 25 giugno, le prime registrazioni in municipio; i prossimi venerdì, 27 giugno e 4 luglio, altra tornata di registrazioni che una volta editate saranno rese disponibili su varie piattaforme.

“Contiamo di coinvolgere i giovani e alcuni personaggi significativi del nostro territorio – spiega il sindaco Michel Marchi – inviati a venire in municipio a leggere i testi preparati dallo storico Guido Damini. Una modalità divertente per raccontare il nostro passato e allo stesso tempo rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Un progetto che punta a ricostruire una strada tra passato e futuro, per meglio comprendere le nostre radici e renderle la base per un futuro più consapevole e utile alla comunità di Gerre”.

Il periodo storico considerato parte dall’epoca del catasto teresiano fino agli anni del Dopoguerra.

Nel servizio, gli interventi di Michel Marchi e di Guido Damini.

