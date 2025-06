Inizia il palinsesto estivo di CR1: anche per luglio e agosto “la tv di casa tua” continua ad offrire contenuti, tra grandi classici e novità.

Il lunedì sera alle 21 appuntamento con il “cinema d’estate”. Titoli cult del mondo del cinema, tra commedia e avventura.

Il martedì, immancabile e oramai fisso l’appuntamento con la medicina, c’è “Vivere in salute”, mentre il mercoledì continua Motor Valley, con puntate nuove per tutta l’estate.

Un’altra novità su CR1 è il “Tg sport Estate”: un’ora con i volti sportivi della nostra emittente per tutte le notizie sportive, con un occhio in particolare alla Cremonese e all’avvicinamento alla serie A, tutti i giovedì alle 21.

Il venerdì la musica on the road con “I viaggi del Turco”, anche in questo caso un grande classico di CR1 che torna per l’estate con nuove puntate.

Il sabato invece continua la serie tv “I Kennedy”, mentre la domenica si torna al cinema, questa volta l’appuntamento è con i grandi classici.

