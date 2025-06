Anafibj annuncia per tutti i propri soci e clienti una nuova App scaricabile dal proprio sito web. La gestione della rimonta è uno degli aspetti più delicati e strategici in un allevamento da latte. ECApp (Easy Calf App) è stata sviluppata da Anafibj con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare la pianificazione della rimonta negli allevamenti di razza Frisona, Bruna e Jersey gestiti da Anafibj.

Con un’interfaccia intuitiva e accessibile, ECApp consente di stimare in modo preciso il fabbisogno di manze, analizzare diverse strategie di inseminazione (convenzionale, da carne, sessato) e valutare gli effetti economici delle scelte adottate. Inserendo pochi dati aziendali (numero di vacche, tipo di seme utilizzato, il tasso di concepimento, l’interparto medio, l’età al primo parto, le percentuali di vacche gravide riformate e manze eliminate, le percentuali di vitelli morti), l’app calcola automaticamente: il numero di vitelle necessarie per garantire la stabilità della mandria; il numero di manze effettivamente generate in base alla strategia riproduttiva (e l’eventuale surplus o deficit di manze); i costi alimentari per portare una manza al parto; i ricavi dalla vendita di manze gravide o vitelli da carne; il costo totale del seme utilizzato ed il costo alimentare di sostituzione.

Il costo alimentare di sostituzione rappresenta il rapporto di tutti i costi alimentari della rimonta (dalla nascita al primo parto) di tutti gli animali allevati a cui viene sottratto il ricavo sia della vendita degli animali riformati, sia della vendita dei vitelli maschi da latte (e da carne se presenti) per il ricavo dalla vendita su 100 litri di latte. Rappresenta un parametro importante perché permette di confrontare diverse strategie di gestione della rimonta a parità di costo alimentare.

ECApp permette agli allevatori di prendere decisioni importanti sulla rimonta basandosi su dati reali e scenari simulati, migliorando la sostenibilità economica dell’allevamento, l’efficienza riproduttiva e la gestione del capitale zootecnico. L’app si può scaricare dal sito dell’Associazione al link https://www.anafibj.it/it/download/pubblica-link

Tutti gli aggiornamenti sull’attività di Anafibj sono disponibili sul sito www.anafibj.it e sui nostri social, oltre che

sulla rivista dell’Associazione, Bianconero, scaricabile gratuitamente al link https://www.anafibj.it/it/bianconero.

© Riproduzione riservata