Muore la 30enne Shency Crotti

Tanta incredulità, per una morte insensata e incomprensibile.

Sono ore cariche di sgomento quelle che seguono la morte di Shency Crotti, giovane di 30 anni che nel primo pomeriggio di domenica ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La ragazza classe 1994 e figlia adottiva dei titolari del noto ristorante La Resca, stava viaggiando sulla strada provinciale SP 45 Bis all’altezza di Robecco d’Oglio, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua Citroën C3, invadendo la corsia opposta ed andando a sbattere contro il guardrail. Un impatto violentissimo, che non le ha lasciato scampo.

E mentre sulla porta del ristorante campeggia il cartello “chiuso per lutto”, per le vie di Vescovato regna un rispettoso silenzio, in ricordo di una vita spezzata troppo presto.

“La conoscevo di vista – commenta una concittadina – una giovane che abitava a ‘La Resca’ con i genitori e ha avuto un incidente. Però la conoscevo, una brava ragazza”.

“Sono momenti che non so spiegare, non ho parole – aggiunge un’altra vescovatina – quando succedono queste cose non si sa cosa dire”.

Un pensiero da parte dei concittadini va anche ai genitori e al fratello.

“Conosco il fratello Jonathan, mi dispiace – afferma un abitante – la ragazza la conoscevo di vista perché lavorava lì al bar. Non so come sia capitato: è stata una tragedia”.

Tantissimi i ricordi e i commenti sulla bacheca Facebook della giovane, dagli amici personali a quelli più legati alla famiglia.

Il servizio di Andrea Colla

