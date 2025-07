Italia ancora avvolta nella morsa del gran caldo. L’anticiclone subtropicale continuerà ad essere la figura protagonista nei prossimi giorni alle latitudini meridionali del Continente, ma poco più a nord comincerà a mostrare segni di indebolimento. Cremona e Mantova le città più calde della Lombardia. Fino a venerdì in provincia di Cremona, temperature che oscillano un po’ dappertutto tra i 34 e i 37 gradi. Ma dal weekend, come dicono gli esperti di 3BMeteo, la situazione dovrebbe cambiare e le temperature abbassarsi.

“L’anticiclone africano – spiega Nikos Chiodetto di 3BMeteo – ormai da molti giorni interessa tutta l’Italia settentrionale. Venerdì probabilmente la giornata più calda con 37 gradi. Di notte non si sta meglio perché sono notti tropicali, con valori che a fatica scendono sotto i 23-24 gradi. Ci sono dei cambiamenti però in arrivo a partire già da domenica, sabato sera e domenica i primi temporali, e soprattutto un ricambio dell’aria”.

E far le spese del gran caldo e della siccità, anche il livello del fiume Po. Oggi, secondo il monitoraggio di Aipo, -7,38 metri sotto lo zero idrometrico. Grande Fiume dunque sempre più basso. Corre ai ripari anche regione Lombardia che per contrastare il gran caldo attraverso una ordinanza del governatore Fontana, finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature, ha deciso per il divieto, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre, di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, nei giorni di particolare calco e rischio ‘alto’.

“Già le imprese comunque – afferma Laura Secchi, direttrice di Ance Cremona (Associazione nazionale costruttori edili) – si erano già attivate in questi mesi per affrontare nei cantieri lo stress da calore”. Un protocollo in materia, con il ministro del Lavoro Calderone, verrà firmato oggi pomeriggio a Roma. Si tratta del protocollo quadro per la adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Sarà valido in tutta Italia e per tutte le categorie.

Simone Bacchetta

